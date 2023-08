Meteo Milano: la situazione di oggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su pianura ed Appennino sereno o poco nuvoloso al mattino, poi transiti di velature; in montagna poco nuvoloso, con debole sviluppo pomeridiano di nubi cumuliformi. Qualche piovasco o isolati e locali rovesci pomeridiani legati al riscaldamento diurno, più probabili sulle Prealpi Centro-orientali. Temperature minime stazionarie, massime stazionarie o in lieve aumento. In pianura minime tra 22 e 26 °C, massime tra 36 e 40 °C. (Rem)