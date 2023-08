Sardegna: allarme sharenting, garante per l'Infanzia invita genitori a non condividere foto figli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ogni anno in Europa i genitori condividono online una media di 300 foto riguardanti i propri figli e nel primo anno di età ne hanno già condivise quasi 1.000, circa 5.000 prima dei 5 anni. I canali più battuti sono, Facebook (54 per cento), Instagram (16 per cento) e Twitter (12 per cento). Lo “sharenting”, ossia l’abitudine a divulgare online contenuti, foto, video e informazioni riguardanti i propri bambini, crea un pericolo per i minori. I rischi, di cui gli stessi genitori sono spesso inconsapevoli, implicano questioni connesse alla tutela dell’immagine del minore, alla riservatezza dei dati personali, alla sicurezza digitale. Un’abitudine ormai consolidata che può comportare conseguenze che vanno dal furto di dati personali fino all’utilizzo di immagini in siti pedopornografici e, nel futuro, offrire materiale online che potrebbe alimentare episodi di bullismo e cyberbullismo. L’allarme lanciato dal Codacons, il Coordinamento delle associazioni e dei comitati di tutela dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori e dal Gruppo di Studio per i diritti del bambino della Sip, la Società Italiana di pediatria, è stato condiviso totalmente dalla Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza, Carla Puligheddu che, anche in vista dell’ormai imminente riapertura delle scuole, invita genitori e insegnanti a prestare maggiore attenzione in relazione ai rischi connessi allo sharenting. (segue) (Rsc)