Sardegna: allarme sharenting, garante per l'Infanzia invita genitori a non condividere foto figli (2)

- “E’ necessario – afferma la Garante Puligheddu - pensare ad attività formative di informazione e formazione, finalizzate a sviluppare una maggiore consapevolezza dei rischi, tesa a modificare i comportamenti sul web e favore una concreta tutela dei minori”. Secondo recenti statistiche, il 75 per cento dei genitori condivide regolarmente foto e dati dei propri figli sui social media, senza capire esattamente le implicazioni di questi comportamenti. “I minori – ricorda la Garante – sono soggetti deboli e, in quanto tali, necessitano della massima tutela, come previsto nell’ordinamento italiano, nell’art. 10 c.c. (concernente la tutela dell’immagine); nel combinato disposto degli artt. 4,7,8 e 145 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 (riguardanti la tutela della riservatezza dei dati personali) nonché negli artt. 1 e 16 della Convenzione di New York (in particolare, l’art. 16). Inutile ricordare quanto sia determinante l’ipoteca che ogni genitore potrebbe involontariamente accendere sul futuro del proprio figlio, quando pubblica le loro foto, i loro video, i loro dati sui social network e quanto poco conti il fatto che lo si fa con amore e con orgoglio per raccontare al mondo il bene che si vuole loro”. (Rsc)