- Inizialmente poco nuvoloso, da metà giornata nubi medio-alte in ispessimento su buona parte della regione; rasserenamenti diffusi a sera. Probabilità di rovesci pomeridiani sparsi su Alpi e Prealpi Orobiche in leggero aumento, altrove precipitazioni assenti. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve aumento. In pianura minime intorno a 24 °C, massime intorno a 38 °C. (Rem)