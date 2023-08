Femminicidio: Castellone (M5s), prevenire ed educare, dobbiamo agire oggi domani è tardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Neanche due mesi fa, dopo l'ennesimo efferato femminicidio, “mi veniva chiesto cosa fosse necessario fare per spezzare questa vile catena di violenza. La mia risposta è stata: prevenire ed educare. E ne sono ancora più convinta oggi, dopo un'estate segnata da un'atroce spirale di violenza contro le donne, non ultimo l'agghiacciante caso di Palermo”. Lo dichiara su Facebook la vicepresidente del Senato e membro del Movimento 5 stelle, Maria Domenica Castellone. “È necessario – aggiunge Castellone - garantire una strutturata formazione emotiva e sessuale al fine di educare gli uomini, fin da piccoli, al rispetto delle donne, alla gestione sana delle proprie emozioni, alla cultura del consenso e alla condanna di ogni tipo di violenza. E allo stesso tempo bisogna garantire alle donne un supporto materiale che possa loro consentire di dire no, senza più voltarsi indietro e senza paura, già dopo il primo segnale di aggressività”. “Un femminicidio ogni tre giorni – sottolinea - non è un'emergenza, è una piaga sociale, un problema culturale. E non possiamo abituarci limitandoci ad esclamare: una povera ragazza, dopo l'ennesima tragica notizia o a un'indignazione a intermittenza”. “Dobbiamo agire tutti insieme, tutti i giorni, ogni giorno. Dobbiamo costruire una via d'uscita, oggi. Domani è troppo tardi”, conclude l'esponente del M5s.(Rin)