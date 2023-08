Roma: controlli a San Basilio, identificate 443 persone, multati 6 esercizi commerciali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Identificate 443 persone, controllati 74 veicoli e ispezionati 6 esercizi commerciali, verso i quali sono state emesse 8 sanzioni amministrative per un importo totale di oltre 22 mila euro. Questo il bilancio dei controlli svolti nella giornata di ieri dalla polizia di Stato in zona San Basilio, Tiburtino III e Ponte Mammolo, a Roma. L'operazione, così come concordato in sede di Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, su indicazione del ministro dell'Interno, è stata eseguita dagli agenti del distretto san Basilio, in collaborazione con gli equipaggi del reparto prevenzione crimine, della sezione operativa, ufficio di gabinetto, delle nibbio e di alcune unità cinofile dell'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, del reparto mobile, della divisione polizia amministrativa e sociale, insieme agli uomini della Polizia Locale Roma Capitale, dell'Ama, di Acea, dell'Ispettorato del Lavoro, del servizio igiene dell'Asl e del servizio giardini del comune di Roma, hanno effettuato un servizio sinergico integrato di controllo del territorio e di ripristino del decoro urbano. Le attività, coordinate dalla Questura di Roma, sono state finalizzate non solo ad aumentare la percezione di sicurezza nella zona, prevenendo e contrastando qualsiasi forma di reato e di abusivismo, ma anche ad arginare situazioni di degrado urbano e ripristinare il decoro di molte aree segnalate proprio da residenti e cittadini attraverso la rimozione e lo smaltimento di masserizie e rifiuti ingombranti da parte dell'Ama. (segue) (Rer)