Roma: controlli a San Basilio, identificate 443 persone, multati 6 esercizi commerciali (2)

- Nella circostanza sono stati presi specifici provvedimenti attinenti alla sicurezza urbana per ridonare ai cittadini aree maggiormente utilizzabili. Sono stati rimossi da Roma Capitale, quali rifiuti solidi urbani, 7 mezzi in stato di abbandono. Il servizio giardini ha provveduto alla pulizia delle aree verdi di Via Morrovalle, via Monte Carotto e via Recanati mentre l'Acea ha ripristinato l'illuminazione pubblica tra via Corinaldo, via Fabriano e le altre strade di San Basilio. Sono stati sottoposti ad accertamenti 6 esercizi commerciali verso i quali sono state emesse 8 sanzioni amministrative, per un importo totale di oltre 22 mila euro. Due autolavaggi sono stati chiusi per impiego di manodopera irregolare, e per altre 2 attività è in itinere l'adozione di analoghi provvedimenti per motivi igienico sanitari e strutturali). Nel corso del servizio sono state identificate 443 persone, controllati 74 veicoli ed è stato rinvenuto un veicolo rubato. (Rer)