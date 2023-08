Arabia Saudita: tempesta si abbatte sulla Mecca, pellegrini sorpresi da forti piogge e raffiche di vento - vide

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- Una violenta tempesta, con forti piogge e ratifiche di vento, si è abbattuta ieri sulla Mecca, in Arabia Saudita, sorprendendo pellegrini musulmani e residenti nella città sacra per l'Islam. Il Centro nazionale di meteorologia (Ncm) ha emesso un’allerta meteo rossa nella provincia e in alcune aree del Regno anche per la giornata di oggi, mercoledì 23 agosto. Numerosi video condivisi sui social network mostrano i pellegrini affrettarsi a cercare riparo, mentre il personale della Grande Moschea viene quasi travolto raffiche di vento spazzano via grandi bidoni della spazzatura. In un altro filmato, un enorme cartellone pubblicitario cade a causa del forte vento e manca di poco un'automobile di passaggio. Le immagini mostrano anche strade allagate e auto quasi completamente sommerse all’acqua piovana. (Res)