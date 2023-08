Germania: export verso Paesi extra Ue in calo del 2,9 per cento mensile a luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni tedesche verso i paesi extra-Ue sono diminuite del 2,9 per cento a luglio rispetto a giugno. Lo ha riferito oggi l'Ufficio federale di statistica tedesco (Destatis). "Le esportazioni tedesche verso i Paesi al di fuori dell'Unione europea (paesi terzi) sono diminuite del 2,9 per cento a luglio rispetto a giugno. Secondo i dati preliminari, a luglio sono state esportate merci per un importo di 59 miliardi di euro”, riferisce Destatis. Tra i paesi al di fuori dell'Ue, le maggiori esportazioni tedesche di luglio sono state verso gli Stati Uniti (13,7 miliardi di euro), la Cina (8,3 miliardi di euro) e il Regno Unito (6,1 miliardi di euro). Allo stesso tempo, le esportazioni verso gli Stati Uniti e il Regno Unito sono cresciute nel corso dell’anno, mentre le esportazioni verso la Cina sono diminuite del 6,2 per cento. Le esportazioni tedesche verso la Russia sono diminuite del 30,9 per cento su base annua, da un miliardo a 700 milioni di euro. Allo stesso tempo, la crescita maggiore delle esportazioni annuali tra i 10 principali partner commerciali della Germania è stata registrata nei rapporti con l'India (+30 per cento). (Geb)