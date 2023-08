Malesia: ministro Esteri Zambry inizia oggi visita ufficiale in Iraq dopo tappa in Iran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri della Malesia, Zambry Abdul Kadir, inizia oggi una visita ufficiale in Iraq, in programma fino al 25 agosto, su invito dell’omologo Fuad Hussein. Lo riferisce un comunicato del suo ministero, sottolineando che si tratta della sua prima visita ufficiale a Baghdad. Il ministro è accompagnato da una delegazione di funzionari governativi e rappresentanti di imprese. Oltre a Hussein, incontrerà altri membri del governo iracheno, con l’obiettivo di rafforzare le relazioni bilaterali e valutare opportunità in nuove aree di cooperazione. È previsto anche un incontro con imprenditori locali. L’Iraq è il sesto partner commerciale della Malesia; l’anno scorso sono stati registrati scambi per 1,07 miliardi di dollari, con un incremento del 24,3 per cento rispetto al precedente. (segue) (Fim)