Malesia: ministro Esteri Zambry inizia oggi visita ufficiale in Iraq dopo tappa in Iran (2)

- Zambry si è precedentemente recato in visita in Iran (20-23 agosto). A Teheran, come ha riferito su Facebook, ha avuto un “significativo incontro” con l’omologo Hossein Amirabdollahian. “Abbiamo discusso dei progressi delle relazioni bilaterali e dei modi per esplorare potenziali nuove aree di cooperazione. Ho ribadito l’impegno della Malesia ad accrescere i dati commerciali con l’Iran e a espandere la cooperazione nei campi dell’agricoltura, della scienza e tecnologia, della sanità, del turismo e dell’istruzione”, ha scritto il responsabile della diplomazia di Kuala Lumpur. Durante il colloquio sono state scambiate opinioni su questioni regionali e internazionali. Zambry ha incontrato anche i ministri iraniani dell’Industria, delle miniere e del commercio, Abbas Ali Abadi; della Scienza, della ricerca e della tecnologia, Mohammad Ali Zolfigol; delle Tecnologie dell’informazione e della comunicazione, Issa Zarepour. Inoltre, è stato ricevuto dal presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf. (Fim)