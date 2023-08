Vaticano: Papa, il Vangelo si comunica nella lingua materna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Vangelo si trasmette nella lingua materna. E io vorrei dire grazie alle tante mamme e nonne che lo tramandano ai figli e ai nipoti". Lo ha detto Papa Francesco durante l'Udienza generale di oggi. "La fede passa con la vita, per questo le madri e le nonne sono le prime annunciatrici". Il Santo Padre ha quindi aggiunto che il Vangelo "si comunica, come mostra Maria, nella semplicità: sempre la Madonna sceglie i semplici, sulla collina del Tepeyac in Messico come a Lourdes e a Fatima: parlando a loro, parla a ciascuno, con un linguaggio adatto a tutti, comprensibile, come quello di Gesù". (Civ)