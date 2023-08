Regno Unito: ministero Interno considera utilizzo lavoratori stranieri in caso di epidemia su chiatta migranti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo alcuni documenti visionati dal quotidiano "The Guardian", il ministero dell'Interno sta prendendo in considerazione di rivolgersi a lavoratori dall'estero, utilizzando un programma di esenzione dal visto, nel caso di un'epidemia da malattia infettiva sulla chiatta Bibby Stockholm che dovrebbe accogliere più di 500 migranti in attesa della richiesta d'asilo. La chiatta, che è ormeggiata a Portland, nel Dorset, è stata aperta ai richiedenti il 7 agosto come parte fondamentale degli impegni del governo per fermare e gestire l'immigrazione clandestina. Tuttavia la chiatta è stata successivamente evacuata solo quattro giorni dopo, dopo che il batterio della legionella stato trovato nelle tubature dell'acqua. Non è noto quando il ministero dell'Interno riporterà i richiedenti asilo sulla chiatta, ma secondo alcune fonti riprese dal quotidiano ciò dovrebbe accadere nei prossimi giorni. (Rel)