Roma: moto rubata nascosta nel furgone, denunciate tre persone

- Avevano nascosto all'interno di un furgone una moto rubata. Per questo, i carabinieri della stazione di Roma Salaria hanno denunciato tre persone per ricettazione in concorso. Nel corso di un normale controllo alla circolazione stradale in piazza Acilia, nel quartiere Trieste di Roma, i militari hanno fermato un furgone con tre persone a bordo. Insospettiti dalle circostanze di tempo e di luogo, i carabinieri hanno deciso di ispezionare il veicolo, e all’interno è stato trovato uno scooter che da accertamenti è risultato rubato lo scorso 9 agosto in zona San Giovanni. I tre occupanti, cittadini dell’Ecuador rispettivamente di 44, 27 e 26 anni, sono stati denunciati per ricettazione in concorso e la moto restituita al proprietario. (Rer)