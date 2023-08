Ucraina: Papa, la guerra è crudele, tanti bimbi spariti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Chiudendo l'Udienza generale di oggi, Papa Francesco ha chiesto di pregare "per i nostri fratelli e sorelle ucraini che soffrono tanto: la guerra è crudele". Quindi Francesco ha aggiunto: "Tanti bambini spariti, tanta gente morta: preghiamo per favore, non dimentichiamo la martoriata Ucraina. Quindi ha affidato all'intercessione di San Bartolomeo "la cara Ucraina", ricordando che domani si celebra proprio la festa del Santo. (Civ)