Panama-Colombia: governo smentisce Petro, non vera la notizia della chiusura del Canale

- Il governo di Panama ha smentito la notizia, rilanciata dal presidente della Colombia, Gustavo Petro, di una chiusura del Canale legata alla siccità. "Signor presidente della Colombia, Gustavo Petro, il Canale di Panama mantiene aperte le sue operazioni e il libero transito per facilitare la mobilità e il commercio mondiale. L'informazione che circola nelle reti sociali non è vera e distorce la realtà", scrive la presidenza di Panama in un messaggio pubblicato sul proprio profilo X (il social media prima conosciuto come Twitter). Lunedì Petro aveva rilanciato sul proprio profilo una notizia battuta da diverse testate internazionali, con una breve didascalia: "La siccità chiude il Canale di Panama". (segue) (Mec)