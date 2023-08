Panama-Colombia: governo smentisce Petro, non vera la notizia della chiusura del Canale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'allarme era legato alla decisione del governo di mantenere il restringimento forzato del traffico marittimo sul Canale. Il corridoio funziona infatti grazie a un sistema di chiuse che, con l'immissione di acqua dolce dal lago di Godin, permette di mantenere la navigabilità in tutto il tragitto. Ma la mancanza di piogge, fenomeno che interessa da mesi gran parte dell'America centrale, rende necessario razionare l'acqua del Godin, da destinare anche al consumo domestico. Le autorità del Canale hanno prolungato fino al 2 settembre un regolamento che limita a 32 il numero massimo di barche che possono attraversare il Canale, ogni giorno. Vengono inoltre introdotte limitazioni sulle dimensioni e sul pescaggio delle barche che attraversano il Canale, responsabile - secondo le stime più accreditate - del 3,5 per cento del commercio mondiale. I media e i social hanno rilanciato le immagini delle decine, se non centinaia, di imbarcazioni ferme ai due lati del istmo, in attesa del passaggio. (segue) (Mec)