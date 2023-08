Panama-Colombia: governo smentisce Petro, non vera la notizia della chiusura del Canale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'emergenza, secondo le stime dell'autorità panamense, potrebbe per l'anno fiscale in corso costare minori introiti per una quota compresa tra i 150 e i 200 milioni di dollari. Senza contare, come avvertono gli analisti, che i ritardi possono avere una ricaduta diretta sui prezzi delle merci. Ha fatto notizia, nei giorni scorsi il caso della Ever Max, nave della compagnia Evergreen, costretta a scaricare nel primo porto 1.400 degli oltre 17mila container che trasportava, per poter garantire il transito. Merci che la compagnia ha dovuto trasportare via terra fino all'altro estremo, per poterli ricaricare sulla barca. Il tutto con inevitabili aumenti sul costo delle operazioni. (Mec)