Brics: Modi a forum imprenditoriale, “vi invito a far parte del viaggio di sviluppo dell’India”

- Il primo ministro indiano, Narendra Modi, ha partecipato al business forum del gruppo Brics (Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica), ieri a Johannesburg, dove ha illustrato le varie riforme intraprese nel suo Paese per facilitare gli affari. Il premier ha invitato le imprese degli altri Stati membri a partecipare al percorso di sviluppo dell’India. Il leader di Nuova Delhi ha evidenziato l’importanza, dopo la crisi pandemica, di costruire catene di approvvigionamento resilienti e inclusive, basate sulla fiducia e la trasparenza, e ha sottolineato che i Brics, unendo i loro punti di forza, possono contribuire in modo significativo al benessere globale, in particolare del Sud del mondo. “Quando nel 2009 si tenne il primo vertice dei Brics, il mondo stava uscendo da una grave crisi economica. A quel tempo, i Brics erano visti come un raggio di speranza per l’economia globale”, ha ricordato Modi, aggiungendo che “in questi tempi, i paesi Brics hanno ancora una volta un ruolo significativo da svolgere”. (segue) (Inn)