Brics: Modi a forum imprenditoriale, “vi invito a far parte del viaggio di sviluppo dell’India” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda l’India, ha proseguito il primo ministro, “è attualmente la grande economia che cresce di più nel mondo”, nonostante le turbolenze globali, e “non c’è dubbio che nei prossimi anni sarà il motore della crescita mondiale” perché “ha trasformato i momenti di avversità e le sfide in un’opportunità per le riforme economiche”. A questo proposito il premier ha citato la riduzione della burocrazia, l’introduzione dell’imposta centrale sui beni e i servizi (Gst) in sostituzione dell’Iva applicata dai singoli Stati indiani, l’apertura ai privati del settore aerospaziale e della difesa, l’uso della tecnologia per l’inclusione finanziaria, lo sviluppo delle infrastrutture, gli investimenti nelle energie rinnovabili, la crescita di un ampio ecosistema di start-up. “Invito tutti voi a far parte del viaggio di sviluppo dell’India”, ha concluso quindi Modi. (Inn)