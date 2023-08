Migranti: Bulgaria, furgone con 27 clandestini si schianta in autostrada

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un furgone con a bordo 27 migranti irregolari si è schiantato contro un cartello sull’autostrada bulgara Trakija nel tentativo di seminare la polizia che lo inseguiva. Lo rende noto il portale d’informazione “Novinite”. Intorno alle 4 locali (le 3 in Italia), una pattuglia della polizia bulgara ha segnalato all’autista del mezzo di fermarsi, che tuttavia non ha eseguito l’ordine tentando la fuga. Dopo circa 6 chilometri, il furgone si è schiantato all’altezza del villaggio di Tsalapitsa. L’uomo che guidava il mezzo è di nazionalità bulgara e ha precedenti penali. I 27 clandestini che trasportava hanno affermato invece di provenire dall’Afghanistan. A causa dell’incidente, tre migranti sono rimasti feriti e sono stati portati in ospedale per accertamenti. (Seb)