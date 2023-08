Ucraina: intelligence, russi affondano navi per proteggere il ponte sullo Stretto di Kerch

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze russe stanno volontariamente affondando delle imbarcazioni per proteggere il ponte sullo Stretto di Kerch. É quanto riferisce la direzione generale dell'intelligence militare ucraina, secondo cui tale operazione sarebbe già iniziata nelle acque limitrofe all'infrastruttura di trasporto, che collega la Russia continentale alla penisola di Crimea, e le forze russe, al momento, sarebbero al lavoro per affondare una seconda imbarcazione. L'intelligence militare ucraina riterrebbe che i russi intendano affondarne almeno sei per cercare di creare una barriera protettiva intorno al ponte contro possibili attacchi condotti utilizzando droni sottomarini. Inoltre, negli spazi “liberi” fra i natanti affondati, i militari russi erigeranno delle barriere per contribuire a proteggere il ponte, secondo quanto riportano i servizi segreti militari di Kiev. Il ponte sullo Stretto di Kerch è stato più volte oggetto di attacchi da parte delle forze ucraine. Tali attacchi hanno provocato gravi danni alla struttura del ponte, ai binari ferroviari e alle corsie stradali. Secondo l'intelligente militare ucraina, il Cremlino intende fare tutto il possibile per mettere in sicurezza la struttura, che è di fondamentale importanza per la logistica militare delle forze armate russe impegnate nel conflitto. (Kiu)