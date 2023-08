Ucraina: "New York Times", fallimento offensiva causato da errori nello schieramento delle forze (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo un "ufficiale statunitense" citato dal quotidiano, una svolta nella controffensiva dell'Esercito ucraino sarebbe possibile solo attraverso un cambio di tattica e un "movimento drammatico" delle forze. Un secondo ufficiale anonimo afferma che le forze ucraine sono "troppo disperse, e devono consolidare la loro capacità di combattimento in un solo punto". Secondo il "New York Times", il capo di stato maggiore delle forze armate Usa, generale Mark Milley, ha formulato la medesima raccomandazione durante una videoconferenza coi capi della Difesa ucraina lo scorso 10 agosto; Milley si confronterebbe ogni settimana col comandante delle forze armate ucraine, Valery Zaluzhny, ma il presidente Usa Joe Biden avrebbe proibito ai vertici militari statunitensi di recarsi a Kiev a causa dei rischi per la sicurezza, e per evitare di aumentare ulteriormente le tensioni con la Russia. Correggere l'andamento dell'offensiva dopo quasi tre mesi non sarà facile: le unità dell'esercito ucraino sul fronte appaiono logorate dai combattimenti, e Kiev non sembra essere nelle condizioni di sguarnire il fronte a Kharkiv, nel nord-est del Paese, dove i russi avrebbero concentrato un'armata di oltre 100mila uomini in vista di una potenziale offensiva su vasta scala. (Was)