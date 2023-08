Cina: crisi immobiliare, per i media di Stato il problema è la speculazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina dovrebbe continuare ad aderire al principio secondo cui "le case sono fatte per viverci, e non per speculare". Lo afferma in un editoriale il quotidiano di Stato cinese "Economic Daily", commentando la crisi che sta attraversando il settore dell'edilizia residenziale nel Paese. Nell'editoriale, il quotidiano rilancia uno slogan che la politica cinese ha coniato per la prima volta nel 2016, in concomitanza con una prima stretta regolatoria al settore immobiliare. Tale slogan, che nei mesi scorsi era sparito dai comunicati del Politburo del Partito comunista, "dovrebbe essere riaffermato, e non è superato", afferma il quotidiano, secondo cui "in alcune tra le città più popolari la domanda di abitazione supera ancora l'offerta", e "se la speculazione sui prezzi degli immobili dovesse riprendere, la Cina rischierebbe di tornare alla vecchia via dell'eccessiva dipendenza dal settore degli immobili, con effetti avversi sullo sviluppo sociale ed economico". (segue) (Cip)