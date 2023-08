Cina: crisi immobiliare, per i media di Stato il problema è la speculazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A fronte del dissesto finanziario di diversi grandi sviluppatori immobiliari della Cina - primo tra tutti Evergrande - gli investitori si aspettano ulteriori e più decise misure di stimolo da parte del governo cinese a sostegno del mercato degli immobili residenziali. Tali aspettative sono state in parte disattese dalla Banca popolare cinese, che lunedì ha lasciato invariato il tasso di riferimento a cinque anni, da cui dipende l'andamento dei tassi d'interesse sui mutui. Circa il 40 per cento dei prestiti concessi dalle banche cinesi è costituito da mutui per l'acquisto di immobili, e gli immobili residenziali di proprietà rappresentano il 60 per cento della ricchezza delle famiglie cinesi, scrive "Economic Daily". Goldman Sachs ha stimato oggi che le difficoltà del settore immobiliare peseranno sull'economia della Cina per l'1,5 per cento del Pil quest'anno, e che il contributo del settore al Pil resterà leggermente negativo anche nel prossimo futuro. (Cip)