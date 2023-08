Scuola: Valditara, solo presidi e docenti sono in grado di valutare conoscenze dei ragazzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I giudici non dovrebbero sostituirsi ai docenti: solo gli insegnanti, infatti, conoscono i ragazzi coi quali per tutto l’anno scolastico hanno maturato un rapporto e valutato il loro livello di apprendimento. È il parere espresso dal ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara in un’intervista al “Messaggero” in cui ha commentato la decisione del Tar del Lazio di annullare la bocciatura di una studentessa di prima media di Tivoli nonostante sei insufficienze in pagella. “Al tar spettano le verifiche sulle procedure, ma nel merito devono sempre e solo decidere i docenti”, ha detto il ministro. “E’ vero piuttosto che la normativa è complessa e si sente sempre più l’esigenza di un testo unico del diritto scolastico; bisogna ragionare in questa direzione per rendere più semplice il lavoro dei dirigenti scolastici e dei cocenti”, ha aggiunto Valditara. “Solo i docenti conoscono bene sia le singole materie di insegnamento sia le tecniche di valutazione culturale e psicologica da applicare agli studenti”, ha proseguito il ministro che ha annunciato di aver “costituito un gruppo di lavoro” composto “da esperti nel diritto scolastico e nella giurisprudenza amministrativa” che mirerà a “definire norme più stringenti affinché”, ha spiegato Valditara, “non vengano messe in discussione valutazioni puramente tecniche che presuppongono specifiche competenze interne all’ordinamento scolastico”. (Res)