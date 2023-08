G20: al via a Varanasi la quarta riunione del gruppo di lavoro sulla Cultura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da oggi al 25 agosto si terrà a Varanasi, nello Stato dell’Uttar Pradesh, la quarta riunione del gruppo di lavoro sulla Cultura del G20 sotto la presidenza dell’India, cui seguirà il 26 agosto la riunione dei ministri. Lo riferisce un comunicato del ministero della Cultura indiano. I delegati degli Stati membri, dei Paesi ospiti e delle organizzazioni internazionali continueranno a discutere e deliberare sulle indicato quattro priorità indicate da Nuova Delhi: la protezione e la restituzione delle proprietà culturali; lo sfruttamento del patrimonio vivente per un futuro sostenibile; la promozione delle industrie culturali e creative; lo sfruttamento delle tecnologie digitali per la tutela e la promozione della cultura. Sarà presentato il rapporto “G20 Cultura: dar forma a una narrazione globale per una crescita inclusiva”, contenente approfondimenti e suggerimenti raccolti nei webinar tematici. (segue) (Inn)