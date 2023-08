G20: al via a Varanasi la quarta riunione del gruppo di lavoro sulla Cultura (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il G20 è un’organizzazione intergovernativa creata nel 1999. Ne fanno parte l’Unione europea e 19 Paesi avanzati ed emergenti: Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasile, Canada, Cina, Corea del Sud, India, Indonesia, Francia, Germania, Giappone, Italia, Messico, Regno Unito, Russia, Stati Uniti, Sudafrica e Turchia. Ai membri si aggiungono invitati permanenti e occasionali, scelti dal Paese che ha la presidenza di turno. Sotto la presidenza indiana i Paesi invitati sono nove: Bangladesh, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Mauritius, Nigeria, Oman, Paesi Bassi, Spagna e Singapore. Lo stesso discorso vale per le organizzazioni internazionali e regionali. Sono di solito presenti, comunque, la Banca mondiale, il Fondo monetario internazionale (Fmi) e diverse agenzie delle Nazioni Unite. Il Gruppo rappresenta circa l’85 per cento del prodotto interno lordo, il 75 per cento del commercio e i due terzi della popolazione del mondo. (Inn)