Migranti: Molteni, Europa non può continuare a lasciarci soli, da Pd polemiche ridicole (2)

- Secondo il sottosegretario i vertici del Pd inoltre dicono una serie di cose non vere: "Dicono che abbiamo tagliato i costi dell'accoglienza. Falso. E' rimasto il costo per migrante a 33-34 euro deciso dall'ex ministro Lamorgese. Poi che abbiamo chiuso il Sai, il Sistema di Accoglienza e Integrazione, fatto con i comuni. Non è vero. Oggi abbiamo 35.000 persone in accoglienza con il Sai. Falso che abbiamo tagliato i costi per i minori non accompagnati". In merito allo stato di emergenza: "Consente di poter usare misure straordinarie per gestire il fenomeno dell'accoglienza con procedure molto più veloci ed efficienti. È una opportunità per i prefetti. Quindi è interesse delle Regioni aderire perché la situazione sia gestita in modo efficace e meno impattante sul territorio. Poi c'è la questione dei minori stranieri non accompagnati". Che sono in crescita esponenziale: "Usciamo dall'ipocrisia. La gestione dei minori stranieri non accompagnati è un problema. E' vero. Oggi è disciplinata dalla legge Zampa, dal nome della parlamentare del Pd che nel 2017 propose la legge. La legge Zampa sui minori stranieri non accompagnati, fino a ieri elogiata come la migliore possibile, ora è criticata dagli stessi sindaci di sinistra. Io dico che a sei anni dalla sua introduzione e peraltro mai applicata interamente dai governi di sinistra, può essere rivista soprattutto nella parte dell'accertamento dell'età dei presunti minori stranieri". Per quanto riguarda, infine, il decreto Sicurezza sui rimpatri: "Nel decreto Sicurezza si lavorerà per semplificare e velocizzare le espulsioni dei soggetti irregolari e violenti, con profili di criminalità accentuati che hanno già condanne nel nostro paese. Per i rimpatri sono fondamentali i Cpr, i Centri di permanenza peri rimpatri, che andrebbero raddoppiati e invece la sinistra vorrebbe chiudere. Ricordo che sono stati creati nel 2017 dall'allora ministro Minniti. Oggi vanno implementati. Senza Cpr non si fanno espulsioni", ha concluso Molteni. (Res)