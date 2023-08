Sisma 2016: commissario Castelli, nel 2023 erogati 800 milioni ai privati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' un doppio bilancio quello che Guido Castelli, commissario straordinario del governo per la ricostruzione sisma del 2016, traccia - in una intervista al "Sole 24 Ore" - sulla difficile partita che si gioca nel Centro Italia. Domani, peraltro, si celebrerà il settimo anniversario del sisma. È un bilancio doppio perché fa il punto su sette mesi del 2023 ma anche i primi in cui è a capo della struttura che tenta di ricucire la ferita che nella notte del 24 agosto 2016 ha sventrato interi territori di 4 regioni: Lazio, Abruzzo, Marche e Umbria. A distanza di sette anni più di 14.211 nuclei familiari, 30mila persone, non sono rientrati nelle proprie abitazioni. E' un numero impressionante. "Non solo impressionante, è inaccettabile. Io ho da subito cercato di costruire un confronto anche con le categorie professionali, che sono i veri motori della ricostruzione, per accelerare la presentazione dei progetti di ricostruzione degli immobili con almeno un percettore del contributo di autonoma sistemazione, la priorità è questa". "Ed è la ragione - aggiunge - per cui abbiamo stabilito, in una logica di programmazione, una sola scadenza: quella del 31 ottobre 2023, per la presentazione dei progetti relativi a coloro che fruiscono del sostegno statale". (segue) (Res)