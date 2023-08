Sisma 2016: commissario Castelli, nel 2023 erogati 800 milioni ai privati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quindi il problema è la lentezza nelle pratiche da parte dei progettisti: "I tecnici che lavorano sul sisma non sono moltissimi e sono oberati di lavoro. Ma credo che questa indicazione di dare una priorità a chi ha perso la prima abitazione sia necessaria e la proporrò anche per l'anno prossimo in riferimento a quanti sono costretti ancora a vivere nelle casette. Il tema è delicato, me ne rendo conto, ma la percezione del contributo economico non deve rappresentare un disincentivo. Dobbiamo cominciare a distinguere le situazioni di reale impedimento da quelle invece in cui si può ricostruire. E allora i progetti vanno presentati, altrimenti si sospende il contributo". Castelli ricorda che "fino a oggi sono state presentate 28.855 richieste per 11,11 miliardi di euro - di cui 6,66 concessi e 3,3 liquidati - su un totale di circa 50.000. Ne mancano ancora 22mila che è una cifra troppo alta. Consideriamo una percentuale che, teoricamente, potrebbe essere non più interessata, qui si apre una sfida: dopo 7 anni bisogna programmare, in una logica condivisa con la rete delle professioni tecniche, una tempistica praticabile che tenga insieme diritto alla ricostruzione, qualità progettuale e sostenibilità economica". (segue) (Res)