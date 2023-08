Sisma 2016: commissario Castelli, nel 2023 erogati 800 milioni ai privati (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Restando sul fronte della ricostruzione privata: "Resta molto da fare, negli anni abbiamo accumulato ritardi, è innegabile. Pandemia, 110 per cento e inflazione non hanno aiutato. Solo l'aggiornamento dei quadri economici dei progetti ha impegnato per mesi sia i tecnici che gli uffici. Ma ci sono finalmente anche segnali positivi, e lo dicono i numeri che sono finalmente molto incoraggianti. A luglio abbiamo raggiunto il record delle risorse liquidate da Cassa depositi e prestiti alle circa 2.700 imprese che lavorano nel cratere si tratta di 131 milioni in un solo mese erogati sotto forma di credito di imposta. E mettendo in fila i dati nei primi sette mesi del 2023 contando anche i primi 10 giorni di agosto sono stati erogati 800 milioni di euro alla ricostruzione privata". A dare una mano alla ricostruzione ci sono anche i fondi Pnrr; "Sì, 1,8 miliardi di euro di cui circa 700 milioni destinati alle imprese. In sei mesi abbiamo approvato più di 1.300 progetti di finanziamento con contributi oltre i 400 milioni e che svilupperanno 800 milioni di investimenti", ha concluso Castelli. (Res)