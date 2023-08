Bangladesh: Hasina in Sudafrica per vertice Brics, oggi evento imprenditoriale e incontro con Xi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prima ministra del Bangladesh, Sheikh Hasina, in visita a Johannesburg per partecipare come ospite al 15mo vertice del gruppo Brics (Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica), terrà oggi un discorso a un evento sul commercio e le imprese bengalesi organizzato dalla Commissione per i titoli e gli scambi del Bangladesh (Bsec) e dall’Autorità per lo sviluppo degli investimenti del Bangladesh (Bida). Nella stessa giornata parteciperà a un incontro con ambasciatori bengalesi nei Paesi africani. Infine, avrà un colloquio bilaterale col presidente cinese, Xi Jinping. Domani, 24 agosto, Hasina interverrà al Dialogo dei leader dei Brics e degli amici dei Brics e avrà diversi incontri bilaterali: con Ramaphosa, col presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva e con quello del Mozambico Filipe Jacinto Nyusi. Hasina lascerà Johannesburg il 26 agosto e il rientro a Dacca è previsto il giorno successivo. (Inn)