Ucraina: Zelensky celebra Giornata bandiera, presto tutto il Paese potrà vederla

- Oggi è “un giorno speciale” per l’Ucraina perché si celebra la Giornata nazionale della bandiera. Lo ha scritto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky su Telegram. “Oggi, nel cuore dell'Ucraina, innalziamo una bandiera speciale. Su di essa ci sono parole e firme speciali. Sono state lasciate da persone speciali. Sono i nostri guerrieri, i nostri difensori, i nostri eroi che combattono per la libertà degli ucraini, per l'indipendenza, per l'Ucraina, per i nostri colori e per questa bandiera”, ha spiegato Zelensky. “Dopo la cerimonia di oggi, tutti potranno vederla al Museo nazionale della guerra per l'indipendenza dell'Ucraina. E verrà il momento in cui tutta l'Ucraina libera e pacifica potrà vedere questa bandiera speciale. Tutta l'Ucraina”, ha concluso il presidente. (Kiu)