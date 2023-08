Sardegna: documentario su launeddas, prima mondiale a Copenaghen

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' in programma per oggi la prima mondiale del del documentario in inglese intitolato 'The Melodies Hunter', ossia "Il cacciatore di melodie", che celebra il contributo di Andreas F. W. Bentzon, l'antropologo danese che negli anni '50 studiò lo strumento tipico della tradizione musicale sarda. La proiezione aprirà il festival del film antropologico nordico a Copenaghen. Regista del documentario è Dante Olianas. La passione di Bentzon per le launeddas risale al 1953, anno in cui visitò per la prima volta la Sardegna. La proiezione, seguita da una esibizione musicale, è in programma presso il dipartimento di antropologia all'università di Copenaghen. L'evento è organizzato dall'Istituto di Cultura Italiana a Copenaghen in collaborazione con Incantos, l'associazione di sardi in Danimarca, ed è patrocinato dal Ministero della Cultura, dalla Regione Sardegna e dalla Fondazione di Sardegna. (Rsc)