- Tre persone sono state uccise in seguito ai ripetuti bombardamenti da parte dell'Ucraina contro un sanatorio nel villaggio di Lavy, nella regione di Belgorod. Lo ha riferito il governatore regionale Vjacheslav Gladkov su Telegram. In precedenza, il governatore ha riferito che le forze ucraine avevano lanciato due granate da un drone nell'area di un sanatorio nel villaggio di Lavy, nel distretto di Valuiskij, aggiungendo che quattro finestre sono state frantumate e che la facciata dell'edificio è stata gravemente danneggiata. "In seguito a ripetuti bombardamenti sul territorio del sanatorio nel villaggio di Lavy, distretto di Valuiskij, tre civili sono stati uccisi. Le forze armate ucraine hanno lanciato un ordigno esplosivo da un drone mentre alcune persone erano per strada. Due uomini sono morti sul posto a causa delle ferite. I medici hanno lottato fino all'ultimo per salvare una terza persona, ma le ferite riportate non hanno consentito di tenerla in vita", ha scritto Gladkov. Il governatore ha espresso le sue condoglianze alle famiglie delle vittime. Il villaggio di Lavy si trova ad una distanza di circa 22 chilometri dal confine ucraino.(Rum)