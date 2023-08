Usa: governatore Alaska appoggia la candidatura di Trump alla Casa Bianca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore repubblicano dell'Alaska, Mike Dunleavy, ha annunciato di sostenere la ricandidatura alla Casa Bianca dell'ex presidente Donald Trump in vista delle elezioni in programma il prossimo anno. Dunley è il terzo governatore repubblicano ad appoggiare la candidatura dell'ex presidente, dopo Jim Justice del West Virginia e Henry McMaster del South Carolina. La stampa Usa ricorda che Trump aveva appoggiato la candidatura di Dunleavy a governatore lo scorso anno, a condizione che quest'ultimo prendesse posizione contro la senatrice repubblicana dell'Alaska Lisa Murkowski, nota per le sue posizioni critiche nei confronti dell'ex presidente. Murkowski era comunque riuscita a ottenere un nuovo mandato al Senato. (segue) (Was)