Usa: governatore Alaska appoggia la candidatura di Trump alla Casa Bianca (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Trump ha confermato lunedì che non intende partecipare al primo dibattito tra i candidati alle primarie del Partito repubblicano in vista delle elezioni presidenziali Usa 2024. L'ex presidente, che nonostante i suoi gravi problemi giudiziari resta di gran lunga il primo tra i candidati conservatori per percentuale di consensi, non ha escluso di disertare anche i dibattiti successivi. In un messaggio pubblicato sul social media Truth, l'ex presidente ha menzionato un nuovo sondaggio dell'emittente televisiva "Cbs News" che gli attribuisce un vantaggio di ben 46 punti percentuali sul suo principale rivale alle primarie, il governatore della Florida Ron DeSantis. "L'opinione pubblica sa chi sono ed è consapevole del successo della mia presidenza, che ha portato indipendenza energetica, confini e forze armate solidi, il taglio delle tasse e della regolamentazione più grande di sempre, nessuna inflazione, l'economia più forte della storia e molto altro. Per questa ragione, non parteciperò ai dibattiti!", ha scritto l'ex presidente. (segue) (Was)