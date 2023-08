Usa: governatore Alaska appoggia la candidatura di Trump alla Casa Bianca (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo la stampa Usa, Trump ha già registrato una intervista con Tucker Carlson, ex conduttore televisivo per l’emittente “Fox News”, che intende trasmettere come risposta al primo dibattito delle primarie del Partito repubblicano. Le modalità di trasmissione dell’intervista non sono state specificate, anche se il giornalista e conduttore televisivo ha finora utilizzato X (il nuovo nome dato da Elon Musk alla piattaforma Twitter) per pubblicare i suoi contenuti, dopo essere stato licenziato da “Fox News” negli ultimi mesi. Uno dei consiglieri di Trump, Jason Miller, ha confermato a “Nbc News” che l’ex presidente rimarrà al suo golf club a Bedminster, in New Jersey, la sera del dibattito. (Was)