Thailandia: ex premier Thaksin ricoverato in ospedale dopo il rientro nel Paese e l'arresto

- L’ex primo ministro della Thailandia Thaksin Shinawatra, tornato ieri in patria dopo 17 anni di esilio autoimposto, è stato ricoverato in un ospedale della polizia la scorsa notte a causa di una complicazione cardiaca seguita al suo arresto. Lo hanno riferito le autorità thailandesi nella mattinata di oggi, senza fornire ulteriori informazioni in merito alle condizioni di salute dell'ex capo del governo. Thaksin, che aveva lasciato la Thailandia a seguito della deposizione del suo governo da parte delle forze armate nel 2006, è arrivato ieri all’aeroporto Don Mueang di Bangkok a bordo di un aereo privato, accolto da centinaia di sostenitori. L'ex premier è stato tratto in arresto, ed è comparso ieri pomeriggio di fronte alla Corte suprema di Bangkok: quest'ultima ha annunciato che Thaksin dovrà scontare otto anni di reclusione in relazione alle condanne in contumacia per tre diversi casi riguardanti abusi si potere e illeciti finanziari risalenti al 2008, accuse che l'ex premier ha sempre denunciato come parte di una persecuzione politica da parte dei suoi avversari. Secondo la stampa thailandese, l'ex capo del governo soffre di ipertensione di di disturbi al cuore, ai polmoni e alla spina dorsale. (segue) (Fim)