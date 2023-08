India: sonda Chandrayaan-3 scatta foto della superficie lunare prima di tentare l'allunaggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sonda lunare indiana Chandrayaan-3 ha scattato una serie di fotografie della superficie lunare durante la fase di avvicinamento al satellite terrestre, prima dello storico tentativo di allunaggio nella regione polare meridionale in programma. L’Organizzazione indiana per la ricerca spaziale (Isro) ha riferito nelle ultime ore che la missione procede “secondo i tempi previsti”, i sistemi sono sottoposti a “controlli regolari” e la navigazione è “tranquilla”. La trasmissione in diretta delle operazioni di allunaggio inizierà alle 17:20 (ora indiana) di oggi. L’India ha lanciato la missione lunare in corso il 14 luglio dal Centro spaziale Satish Dhawan di Sriharikota, nello Stato dell’Andhra Pradesh. La sonda Chandrayaan-3, composta da un lander (Vikram) e un rover (Pragyan), è stata immessa in orbita con il veicolo di lancio Mark-III (Lvm3). (segue) (Inn)