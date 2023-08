Usa: vicepresidente Harris parteciperà al vertice del G20 in Indonesia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicepresidente degli Stati Uniti, Kamala Harris, rappresenterà la prima potenza mondiale al vertice dell'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean) in programma il mese prossimo a Giacarta, in Indonesia. Harris sarà a Giacarta dal 4 al 7 settembre in sostituzione del presidente Joe Biden, che come già anticipato dalla Casa Bianca nelle scorse settimane non prenderà parte all'evento. Il consigliere per la sicurezza nazionale Usa, Jake Sullivan, ha invece confermato ieri che Biden si recherà in visita in India per prendere parte al vertice dei leader del G20, in programma il 9-10 settembre a Pragati Maidan. “Il presidente ribadirà l’impegno degli Stati Uniti a sostenere le iniziative del G20 nel campo della cooperazione internazionale, oltre alla disponibilità ad ospitare il summit del 2026”, ha detto Sullivan. (Was)