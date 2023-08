Russia-Georgia: Medvedev, annessione di Abkhazia e Ossezia del Sud scenario possibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'annessione dell'Abkhazia e dell'Ossezia del Sud alla Russia è uno scenario possibile qualora l'Occidente dovesse continuare a “infiammare la situazione in Georgia”. Lo ha scritto in un articolo per la rivista russa “Argumenty i Fakty”, il vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa, Dmitrij Medvedev. “Il riconoscimento da parte della Russia dell'indipendenza dell'Abkhazia e dell'Ossezia del Sud nel 2008 era in linea con la volontà dei popoli di questi Paesi, con la Carta delle Nazioni Unite e con la garanzia di una giustizia storica”, ha spiegato Medvedev, affermando che“il complesso militare-industriale statunitense è il principale beneficiario dei conflitti georgiano-osseto meridionale e ucraino”. (segue) (Res)