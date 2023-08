Russia-Georgia: Medvedev, annessione di Abkhazia e Ossezia del Sud scenario possibile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abkhazia e Ossezia del Sud, nota in georgiano come Tskhinvali, sono le due regioni militarmente occupate dalla Russia in seguito al conflitto con la Georgia iniziato l'8 agosto del 2008. In seguito all'occupazione, la Russia riconobbe l'indipendenza delle due regioni il successivo 26 agosto. Tale decisione non è riconosciuta dalle autorità di Tbilisi e dalla comunità internazionale. Secondo il governo georgiano, in seguito a quanto accaduto nel 2008, circa il 20 per cento del territorio nazionale si trova sotto l'occupazione russa. (Res)