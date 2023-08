Russia: spazio, razzo Soyuz-2.1 lanciato dallo spazioporto di Baikonur (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La navicella spaziale trasporta quasi 2,5 tonnellate di carico verso la stazione, tra cui più di 1,5 tonnellate di carico secco per l'equipaggio e i sistemi della stazione, circa 0,5 tonnellate di carburante per la stazione e 420 chilogrammi di acqua potabile. La navicella trasporta inoltre a bordo della stazione nuove attrezzature per esperimenti volti a testare il sistema di previsione dei disastri naturali e provocati dall'uomo, studiare le nuvole e l'effetto del volo spaziale sugli organi umani, analizzare l'interazione dei membri dell'equipaggio della stazione, e studiare gli effetti del campo magnetico terrestre sulle proprietà dei microrganismi. (Rum)