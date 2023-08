Sudafrica-Cina: firmati 25 accordi durante la visita di Xi a Johannesburg

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina e Sudafrica hanno firmato 25 accordi durante la visita di Stato del presidente cinese Xi Jinping a Johannesburg, in occasione del vertice dei Paesi Brics. Lo ha riferito oggi il ministero degli Esteri cinese, secondo cui gli accordi includono investimenti in energia, industrializzazione digitale ed esplorazione spaziale con equipaggio. Parlando nella conferenza stampa tenuta insieme all'omologo sudafricano Cyril Ramaphosa, Xi ha dichiarato ieri che la Cina e il Sudafrica sono "ad un nuovo punto di partenza storico" e lavorano allo sviluppo di nuove opportunità, con la volontà di estendere la cooperazione ad un alto numero di settori. Xi ha definito "produttivo" l'incontro avuto con il presidente del Sudafrica, che si è focalizzato sullo sviluppo delle relazioni bilaterali e su "una comune intesa" su progetti di cooperazione. La Cina "è pronta ad importare molti prodotti dal Sudafrica e ad investire nel Paese" africano, ha detto Xi citando progetti energetici e legati alle innovazioni tecnologiche, aggiungendo che entrambi i leader si sono trovati "concordi su sinergie e strategie" da adottare per una partnership "di alto livello". (Cip)