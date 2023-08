Ucraina: "New York Times", fallimento offensiva causato da errori nello schieramento delle forze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'insuccesso dell'offensiva intrapresa all'inizio di giugno dalle forze ucraine è imputabile, oltre alle formidabili difese allestite dalla Russia nel sud-est del Paese, anche a errori nello schieramento delle forze da parte di Kiev. E' quanto affermano "ufficiali e strateghi statunitensi" consultati dal quotidiano "New York Times", secondo cui i reggimenti dell'Esercito ucraino armati e addestrati dai Paesi occidentali in vista dell'offensiva sono stati posizionati in maniera troppo dispersiva lungo il fronte, anziché concentrarli sulle principali direttrici dell'attacco nelle regioni di Zaporizhzhia e Donetsk. Il principale obiettivo dell'offensiva - ricorda il "New York Times" - era di tagliare il cosiddetto "ponte terrestre" che collega la Russia alla Crimea. Tuttavia, anziché concentrarsi su tale obiettivo, i comandanti ucraini avrebbero "suddiviso equamente la loro potenza di fuoco tra l'est e il sud". Una maggior concentrazione di forze ucraine si troverebbe oggi nelle aree di Bakhmut e di altre città dell'Ucraina orientale e nord-orientale - ad esempio a Kupiansk, verso cui le forze russe stanno conducendo una loro offensiva - rispetto alle aree vicine a Melitopol e Berdiansk, che costituiscono in teoria i principali obiettivi strategici di Kiev. (segue) (Was)