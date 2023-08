Brasile: governo annuncia investimenti per ampliare servizio internet 4G e 5G (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo Pac - rivela il ministero - darà la priorità alle aree con infrastrutture carenti, contribuendo all'inclusione digitale e allo sviluppo sociale ed economico brasiliano. Pertanto, 9,5 miliardi di real (1,7 miliardi di euro) saranno stanziati per l'espansione del 4G nei distretti, nelle città e nelle aree rurali. Altri 8,2 miliardi di real (1,5 miliardi di euro) garantiranno la copertura del segnale 5G in 5.570 comuni e 1.700 località piccole e isolate. Inoltre, il programma migliorerà reti fisse in fibra ottica in 530 sedi municipali, con un investimento totale di 800 milioni di real (147 miliardi di euro). Le risorse saranno suddivise in due fasi di esecuzione. Nella prima, verranno sbloccati 10,9 miliardi di real (2 miliardi di euro) tra il 2023 e il 2026. Altri 7,6 miliardi di real (1,4 miliardi di euro) saranno investiti dopo il 2026. (Brb)