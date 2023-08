Turismo: Ronzulli (FI), contano i numeri, bene estate 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quando si parla di una crisi del settore turistico, evidentemente non si è studiato o si è in malafede, perché quelli che contano sono i numeri. “Secondo Federturismo, l'estate 2023, seppur non abbia fatto grandi record, ha un saldo positivo”. Così Licia Ronzulli, presidente dei senatori di Forza Italia, ospite a “In Onda Estate” su La7. “L'Italia – ha aggiunto – rimane il paese più desiderato dagli stranieri, si registra infatti un aumento degli arrivi del 28 per cento, con una crescita delle prenotazioni aeree, nella prima metà di agosto, del 20 per cento rispetto al 2022. C'è stato un incremento del 16 per cento dei turisti statunitensi, seguiti da tedeschi e francesi. Le città d'arte italiane sono tornate a essere tra le mete più ricercate dai viaggiatori stranieri, con performance eccezionali registrate in quelle più rinomate anche tra le località balneari". Quanto ai fondi del Pnrr per realizzare infrastrutture che migliorino i collegamenti con il Sud, "ci sono 23 miliardi di euro per linee ferroviarie in tutta Italia, compreso il sud", ha sottolineato. "Nella rimodulazione che il governo ha fatto nella proposta alla Commissione, ci sono programmi sul Sud, su linee ferroviarie e infrastrutture in generale che andranno rimodulati, proprio perché noi vogliamo non solo realizzare i lavoro, ma anche ricevere i soldi dall'Europa senza doverli restituire per non aver realizzato le opere", ha concluso. (Rin)