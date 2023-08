Pnrr: Fitto, fondi Coesione per progetti non ammissibili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I progetti che rischiano seriamente per ammissibilità e tempi di non essere realizzati entro giugno 2026 e non essere ammissibili a finanziamento col Pnrr "immaginiamo di poterli mettere sulle risorse della Coesione, che sono europee, o sul Fondo di sviluppo e coesione, che sono risorse nazionali”. Lo ha dichiarato il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, in occasione dell’evento “Gli incontri del Principe” a Viareggio. “A me sembra uno sforzo utile per il Paese, che abbia una sua logica", ha aggiunto. (Rin)